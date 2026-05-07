توني يقتحم قائمة «ملوك الهاتريك».. وينتزع عرش السومة

حقق نجم الأهلي إيفان توني رقمين تاريخيين بعدما قاد فريقه للفوز على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء (الأربعاء)، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 ببطولة دوري روشن السعودي.

وسجل توني ثلاثية «الراقي» في الدقائق 27 و76 (ركلتا جزاء) و90+1، فيما أحرز سفيان بن دبكة هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 50.



معادلة إنجاز بنزيما وحمدالله ورونالدو

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فقد سجل إيفان توني رابع هاتريك له في دوري المحترفين هذا الموسم، معادلاً كريم بنزيما في الموسم الحالي (مع الاتحاد والهلال)، وعبد الرزاق حمدالله في موسم 2018-2019، وكريستيانو رونالدو في موسم 2023-2024.

انتزاع عرش السومة

كما أصبح توني أكثر لاعب في الأهلي تسجيلاً للأهداف خلال موسم واحد في دوري المحترفين (30 هدفاً)، متجاوزاً عمر السومة في موسم 2015-2016 (27 هدفاً).