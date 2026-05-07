فاز منتخب أستراليا على الهند 4-0 اليوم (الأربعاء) ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 المقامة حالياً في مدينة جدة.



وسجل لوك بيكفينوفسكي (د:4) وماكس كورت (د:29 من ضربة جزاء) ولوكا ديموث (د:74) وهنريكي أوليفيرا (د:86) أهداف الفوز لصالح منتخب أستراليا.



وتتكوّن المجموعة من ثلاثة منتخبات، تضم أيضاً منتخب أوزبكستان حامل اللقب بعد انسحاب منتخب كوريا الشمالية.



بدأ منتخب أستراليا المباراة بأفضل صورة ممكنة، وافتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عندما أرسل آرتشي ميتشل عرضية منخفضة من الجهة اليسرى وصلت إلى العمق، ليقوم لوك بيسفينوفسكي بتسديدها داخل الشباك، وفي الدقيقة 29، سجل ماكس كورت الهدف الثاني لمنتخب أستراليا من علامة الجزاء بعد عرقلة موسى عاشق للاعب أكيم جيرالد داخل المنطقة.



وفي الشوط الثاني، عزز منتخب أستراليا تقدمه في الدقيقة 74 عبر تسديدة لوكا ديموث من خارج منطقة الجزاء التي تغير اتجاهها، لتخدع الحارس راجروب، قبل أن يختتم هنريك أوليفيرا الرباعية بعد 12 دقيقة إثر مجهود فردي مميز من الجهة اليمنى.



وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث يلتقي منتخب الهند مع أوزبكستان، على أن تجري الجولة الثالثة يوم الأربعاء القادم، عندما يتقابل منتخبا أوزبكستان مع أستراليا.



ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور ربع النهائي، وتضمن هذه المنتخبات الثمانية أيضاً الحصول على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.