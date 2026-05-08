التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير في عاصمة كوستاريكا سان خوسيه وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا -الوزير المعين- مانويل توفار ريفيرا، وذلك خلال زيارته الرسمية لكوستاريكا.

وفي بداية اللقاء هنأ الوزير الجبير الوزير ريفيرا بمناسبة توليه مهام عمله وزيرًا للخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا الصديقة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، عقب ذلك استعرض الوزيران مجالات وفرص تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البيرو غير المقيم لدى جمهورية كوستاريكا الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.