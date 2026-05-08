كشف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصرية الداعية خالد الجندي تفاصيل إنسانية ودينية عن الفنان المصري الراحل هاني شاكر، مؤكدًا أن شخصيته الحقيقية كانت مختلفة عن الصورة التي يعرفها كثيرون عنه كفنان فقط.

تلاوة القرآن الكريم

وقال الجندي في برنامجه التلفزيوني «لعلهم يفقهون» إن هاني شاكر كان حريصًا على أداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك قدرة جيدة على التلاوة، كما عرف بكرمه وهدوئه وابتسامته الدائمة في التعامل مع من حوله.

ابتعاده عن أجواء السهر

وأضاف أن الراحل كان شديد الالتزام في تصرفاته وكلماته، إذ كان ينتقي ألفاظه بعناية كبيرة، كما اعتاد الظهور برفقة زوجته في معظم المناسبات، لافتًا إلى أنه عرف أيضًا بابتعاده عن أجواء السهر والتصرفات المثيرة للجدل.

إمام صلاة الجنازة

وفي السياق نفسه، حرص خالد الجندي أمس على التواجد في مراسم وداع هاني شاكر، حيث تولى إمامة المصلين خلال صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل، التي أقيمت أمس وسط حضور واسع من نجوم الفن.

وفاة هاني شاكر

يذكر أن هاني شاكر رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ74 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ما أدى إلى احتجازه في غرفة العناية المركزة في باريس، بعد أن غادر البلاد لاستكمال رحلة علاجه في فرنسا.