ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي قبل النوم؟

يُعد الزبادي من أكثر الأطعمة الصحية شيوعًا، لما يحتويه من فوائد عديدة تشمل تعزيز صحة العظام بفضل غناه بالكالسيوم، ودعم الجهاز الهضمي عبر البروبيوتيك المفيد للأمعاء، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن توقيت تناول الطعام لا يقل أهمية عن نوعيته، إذ قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة الجسم على الاستفادة من فوائده.

وفي هذا السياق، أوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى نارايانا في الهند الدكتور سوكريت سينغ سيثي، أن تناول الزبادي ليلًا، خاصة خلال فصل الصيف، قد لا يكون الخيار الأمثل لبعض الأشخاص بسبب تأثيره على عملية الهضم، وفقا لموقع «Hindustantimes».

وأشار الطبيب إلى أن الزبادي يُعتبر من الأطعمة الثقيلة نسبيًا ويحتاج إلى مجهود أكبر لهضمه، موضحًا أن الجسم يكون أكثر نشاطًا خلال ساعات النهار، ما يساعد المعدة على التعامل مع هذا النوع من الأطعمة بشكل أفضل، أما في الليل، ومع انخفاض النشاط البدني ودخول الجسم في مرحلة الراحة، تصبح عملية الهضم أبطأ وأكثر صعوبة.



ماذا يحدث عند تناول الزبادي قبل النوم؟

وبحسب الدكتور سيثي، فإن تناول الزبادي الكثيف خلال وجبة العشاء ثم الاستلقاء مباشرة قد يؤدي إلى تباطؤ عملية الهضم، وهو ما قد يسبب الشعور بالحموضة أو الثقل في منطقة الصدر.

وأضاف أن الزبادي غير المهضوم قد يبقى داخل الأمعاء لفترة أطول، ما يؤدي إلى تخمره وإنتاج الغازات، وهو ما يسبب الانتفاخ واضطرابات النوم.

وأوضح الطبيب أن وضعية النوم نفسها تؤثر على كفاءة الهضم، إذ تجد المعدة صعوبة أكبر في التعامل مع الأطعمة الثقيلة أثناء الاستلقاء، خصوصًا تلك ذات القوام الكثيف مثل الزبادي.

ما البديل الأفضل ليلًا؟

ونصح استشاري الجهاز الهضمي باستبدال الزبادي ليلًا بمشروب اللبن الرائب باعتباره أخف على المعدة وأسهل في الهضم، وبيّن أن اللبن الرائب المخفف يحتوي على نسبة دهون ولاكتوز أقل مقارنة بالزبادي الكامل، ما يجعله خيارًا أكثر راحة للجهاز الهضمي في ساعات المساء.

كما عدد الطبيب أبرز مميزاته، ومنها: سهولة مروره عبر الجهاز الهضمي بسرعة أكبر، المساعدة في ترطيب الجسم دون سعرات حرارية مرتفعة، كونه ألطف على بطانة المعدة خلال ساعات الليل.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور سيثي على أن أفضل وقت لتناول الزبادي هو وقت الغداء أو خلال النهار، حين يكون التمثيل الغذائي والهضم في ذروتهما، بينما يُفضل ليلًا اختيار بدائل أخف وأكثر سهولة للهضم.