منذ انطلاقتها قبل عقود..



شكّلت جائزة الملك فيصل



(رحمه الله وغفر له)



واحدةً من أبرز المبادرات العلمية والفكرية في العالم العربي..



ليس بما تحمله من اسمٍ كبير فحسب..



بل بما تمثله من مشروعٍ متكامل يُعلي من شأن العلم..



ويحتفي بالعقول التي تصنع الفارق في حياة الإنسان..



فالجائزة التي استلهمت رؤيتها من إرث الملك فيصل بن عبدالعزيز (رحمه الله)



لم تكن مناسبة موسمية..



بل مسيرة متواصلة..



مرّت بمراحل من التطوير والتوسع..



حتى غدت اليوم منصة عالمية



يُشار إليها بالبنان..



ويترقبها العلماء والمفكرون من مختلف دول العالم..



وانطلاقاً من:



مؤسسة الملك فيصل الخيرية



تواصلت هذه المسيرة بثبات..



محافظةً على هويتها..



ومتجددةً في أدواتها..



حتى رسّخت حضورها كجسرٍ معرفي يربط بين الثقافات..



ويجمع العقول على مائدة واحدة عنوانها العلم..



وفي دورتها الأخيرة..



جاء حفل تسليم الجائزة الأخير



والذي شرفت بتلبية دعوة حضوره



ليؤكد هذا الحضور المتنامي..



حيث أُقيم برعاية كريمة من



صاحب السمو الملكي



نائب أمير منطقة الرياض



الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز



وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز..



مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل



ورئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية..



وفي مشهدٍ يعكس تقدير الدولة للعلم، واحتفاءها بأهله..



وفي كلمة سموه في هذا الحفل



أكد أن الجائزة تمضي بثبات في رسالتها..



تُكرّم التميز أينما كان..



وتؤمن بأن العلم يظل القاسم المشترك الذي يجمع الإنسانية..



وأن دعم المعرفة هو استثمار في مستقبل العالم..



وإذا كانت هذه الرؤية هي التي تقود مسيرة الجائزة..



فإن نتائجها تتجلى بوضوح في قائمة الفائزين كل عام..



حيث لا يُحتفى بالأسماء بقدر



ما يُحتفى بالأثر..



الفائزون.. حين يتحدث الأثر



كرّمت الجائزة في دورتها الأخيرة نخبةً من العلماء والمفكرين من مختلف دول العالم..



ممن أسهموا بإنتاجهم العلمي والإنساني في خدمة البشرية،



في مشهدٍ يعكس عالمية الجائزة.. وحيادها العلمي..



ومن بين المكرّمين..



برز اسم رجل الأعمال السعودي



عبداللطيف أحمد الفوزان..



الذي نال الجائزة في خدمة



الإسلام لعام 2026م..



تقديراً لجهوده في العمل الخيري.. وإسهاماته في خدمة بيوت الله..



عبر مبادرات نوعية..



تعكس عمق الارتباط بين العمارة الإسلامية ورسالتها الحضارية..



كما شملت قائمة الفائزين أسماء دولية بارزة في مجالي الطب والعلوم..



قدّمت إسهامات نوعية في تطوير البحث العلمي..



والارتقاء بجودة الحياة..



مما يؤكد أن الجائزة تحتفي



بالإنجاز حيث كان..



وتمنحه مكانته التي يستحق..



جائزة سعودية.. بروح عالمية



وهنا تتجلى فلسفة الجائزة



فهي لا تكتفي بتكريم الإنجاز



بل ترسّخ مفهوم الشراكة الإنسانية في المعرفة،



وتؤكد أن التقدم الحقيقي يبدأ من تقدير العقول..



ولهذا:



لم تكن الجائزة يوماً حبيسة إطارٍ محلي،



بل انطلقت إلى فضاءٍ أوسع..



تُكرّم العقول من الشرق والغرب..



وتحتفي بالفكر أينما كان..



وتتنوع مجالاتها بين:



* خدمة الإسلام



* الدراسات الإسلامية



* اللغة العربية والأدب



* الطب



* العلوم



وهي مجالات تعكس فهماً عميقاً لمفهوم التنمية،



التي لا تقوم إلا على توازن المعرفة والقيم،



وبناء الإنسان في شموليته..



جهود تُرسّخ المكانة



ولا يمكن الحديث عن هذه المسيرة،



دون الإشادة بالدور الكبير الذي قام به



صاحب السمو الملكي



الأمير خالد الفيصل..



وما يقوم به الآن



صاحب السمو الملكي



الأمير تركي الفيصل



في ترسيخ مكانة الجائزة



وتعزيز حضورها



حتى أصبحت بهذا الثقل العالمي..



كما يبرز دور الأمير تركي الفيصل..



في دفعها نحو آفاقٍ أرحب..



لتظل الجائزة وفيةً لاسمها..



وكبيرةً برسالتها..



الخاتمة:



حين تتكلم السعودية



يفهم العالم..



بأن جائزة الملك فيصل..



ليست مجرد تكريمٍ سنوي..



بل رسالة مستمرة..



تؤكد أن هذه البلاد..



حين تتكلم..



فإنها تختار أن تتكلم بلغة العلم..



رحم الله الملك فيصل..



الذي أدرك أن بناء الإنسان



هو أعظم ما يمكن أن تتركه الأمم..



وستبقى هذه الجائزة شاهداً حياً..



على أن الأثر الحقيقي لا يُقاس بما يُقال،



بل بما يُصنع..



وما يتركه العلم من نورٍ في طريق البشرية..



وختاماً



فإن ما وصلت إليه الجائزة



من مكانةٍ رفيعة..



إنما هو ثمرة جهودٍ مخلصة تبذلها مؤسسة الملك فيصل الخيرية..



ممثلّة بأبناء الفيصل وأحفاده



وأمانة الجائزة بأمينها العام



الدكتور عبدالعزيز السبيل



وكل من يقف خلف هذا



العمل النوعي..



الذين جعلوا منها نموذجاً



عالمياً يُحتذى..



ورسالةً سعودية مستمرة..



لا تنقطع..