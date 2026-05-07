حين يجتمع عمق العلم بجزالة اللفظ، وتصقل الموهبة بروح مفعمة بالمحبة، يبرز اسم سعد بن سعيد آل مشني الغامدي كقامة تربوية واجتماعية استثنائية. لم يكن آل مشني يوماً مجرد كادر تعليمي مرّ عبر المؤسسات، بل كان وما زال خطيباً مفوّهاً يمتلك ناصية التأثير، فإذا تكلم أسر الألباب ببيانه، وإذا وعظ نفذت كلماته إلى القلوب بصدقها، وهو في كل محافله يرسّخ صورة القدوة المبتسمة، تلك الابتسامة التي لا تغادر محياه، وتعدّ جسراً للمودة يعبر من خلالها إلى نفوس الناس جميعاً.

انطلقت شرارة طموحه من قرية حصن بالزين ببني ظبيان في منطقة الباحة، ومنها آمن بأن التميز هو الخيار الوحيد، فلم يمر بمرحلة دراسية إلا كان في طليعتها، حيث انتزع المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة مركز الدراسات التكميلية بالطائف ثم واصل هذا العنفوان الأكاديمي في كلية إعداد المعلمين بمكة المكرمة ليتخرج عام 1405هـ حاصلا على معدل 5 من 5 والمركز الأول على مستوى الكلية بجميع أقسامها، مكلّلاً مسيرته بمرتبة الشرف الأولى وجوائز التفوق التي شهدت على نبوغه المبكر.

خاض آل مشني غمار العمل التربوي بروح القائد الملهم، متنقلاً بين مدارس الباحة وجدة، حيث أدار صروحاً تعليمية متخصصة في تحفيظ القرآن الكريم بحكمة واقتدار، وهذا الرصيد الضخم من الخبرة الميدانية جعله المطلب الأول للتعليم الأهلي في المملكة، فتقلد منصب مدير عام الشؤون التعليمية بمدارس المنارات مشرفاً على 125 مدرسة، حيث وضع بصمته في تطوير الأداء المهني وبناء السلوك التربوي لأجيال متعاقبة، مستندا إلى رصيد تدريبي تجاوز 50 دورة تخصصية في القيادة والإشراف.

ولم ينحصر تأثير آل مشني في الأسوار الأكاديمية، بل انطلق ليكون صوتاً مؤثراً في المجتمع وبصفته رجلاً مفوّهاً سخر لغته القوية في لجان الإصلاح وجمعيات تحفيظ القرآن ومشاريع الزواج الخيري والمكاتب الدعوية، كما امتد نشاطه من جدة والباحة ليصل إلى عضوية جمعية الشيخ زايد للتراث والثقافة بالإمارات، مؤكداً أن المربي الحقيقي هو الذي يزرع الخير أينما حل. إن مسيرة سعد آل مشني هي تجسيد حي لمعادلة العلم والبيان والخلق، حيث يظل حضوره الطاغي المقترن بروحه المحبة المبتسمة إرثاً يقتدي به كل من يطمح لترك أثر يبقى، وعمل صالح لا ينقطع.