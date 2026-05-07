نيابةً عن أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، رعى وكيل إمارة المنطقة خالد الباهلي، حفل الزواج الجماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي.



وتخللت الحفل كلمة عبّر فيها ذوو الإعاقة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم على دعمه واهتمامه بمثل هذه المبادرات، وحرصه على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم.



شهد الحفل عرضاً مرئياً استعرض الجهود والبرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين بمحافظة الرس، إلى جانب مبادرات نوعية تسهم في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً وتنموياً.



وفي ختام الحفل، التُقطت الصور الجماعية مع العرسان.