عاجل | «متحدث العقاري» لـ«عكاظ»: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على المتأخرين عن التسجيل العيني

كشف المتحدث باسم السجل العقاري يزيد اليحيا، لـ«عكاظ»، أن مدينة الرياض أصبحت أول مدينة مكتملة الإعلان العقاري على مستوى السعودية تُطبق عليها منظومة التسجيل العيني للعقار بشكل كامل، مؤكداً أن التأخر في التسجيل قد يعرّض المالك لغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وفق نظام التسجيل العيني للعقار.

وأوضح اليحيا، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أن السجل العقاري يواصل التوسع في أعمال التسجيل العيني للعقار بمختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن أكثر من 4.8 مليون عقار تم الإعلان عنها حتى الآن في 9 مناطق إدارية تشمل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية.

وبيّن أن السجل العقاري أصدر أكثر من 1.6 مليون سجل عقاري حتى الآن، يتضمن كل منها صك تسجيل ملكية وصحيفة عقارية متكاملة، لافتاً إلى أن العمل مستمر لاستكمال الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة ببيانات العقار، بهدف تحويل السجل العقاري إلى المرجع الموحد لجميع معلومات العقارات في المملكة.



وأشار إلى اكتمال الربط مع الأمانات والعنوان الوطني، إضافة إلى مزودي خدمات الكهرباء والمياه، بما يتيح ظهور البيانات تلقائياً داخل الصحيفة العقارية، وتمكين ملاك العقارات من إضافة بيانات العدادات مباشرة.

وأكد اليحيا أن نظام التسجيل العيني للعقار ألزم ملاك العقارات الواقعة داخل المناطق المعلنة بالتسجيل خلال مهلة 90 يوماً من تاريخ الإعلان، مبيناً أن التأخر عن التسجيل يعرّض المالك للعقوبات المنصوص عليها في المادة 35 من النظام، والتي تصل إلى غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال.

وشدد على أن انتهاء المهلة لا يعني إيقاف التسجيل، إذ يمكن للمالك استكمال إجراءات التسجيل حتى بعد انتهاء الفترة المحددة.

وفيما يتعلق بالعقارات التي لا تزال صكوكها قيد التحديث أو المرتبطة بطلبات «إحكام» أو النزاعات القضائية، أوضح اليحيا أن جميع العقارات الواقعة ضمن المناطق المعلنة يشملها الالتزام بالتسجيل، سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية أو صناعية، مبيناً أن السجل العقاري أتاح خدمة «التقديم الورقي» للحالات التي تملك صكوكاً ورقية أو طلبات قائمة في منصة «إحكام»، وذلك لتفادي تعرض الملاك للمخالفات النظامية.