استطاع حارس الهلال المغربي، ياسين بونو أن يسطر التاريخ في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024. كان ذلك في ليلة دراماتيكية على ملعب «الانماء» بجدة، حيث لعب الهلال أمام النصر في اللقاء الذي أقيم يوم 31 مايو 2024.



(التصدي الحاسم)



بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، اتجهت المباراة لركلات الترجيح. استطاع الحارس المغربي ياسين بونو أن يكون بطل تلك الليلة؛ وذلك بتصديه لركلتين حاسمتين من اللاعبين علي الحسن ومشاري النمر، ما منح الهلال اللقب بنتيجة (5-4).



(صمود المباراة)



لم يقتصر تألق بونو على ركلات الترجيح فقط، بل تصدى خلال المباراة لعدة كرات صعبة، وحافظ على توازن الفريق خاصة بعد طرد مدافعي فريقه علي البليهي وكاليدو كوليبالي، هذا وسيدخل الحارس بونو مباراة الخلود في نهائي كأس الملك الذي سيقام على ملعب الإنماء بجدة وهو يتذكر هذا اللقاء الذي كان له دور بارز في تحقيق الهلال لتلك البطولة، وقد يكون لتألق ياسين بونو في مباراة الحزم الماضية دافعاً قوياً لمواصلة تألقه في لقاء النهائي ، كما أن هذا التميز يعد دليلًا واضحًا على مدى قدرته على تقديم الإضافة للفريق، خاصة في اللحظات الحرجة التي تتطلب التركيز واليقظة، وهو ما جعله ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة، إثر تصديه لأربع كرات خطيرة من مهاجمي الحزم. ولم يتوقف تألقه عند ذلك فحسب، بل ساهم بشكل كبير في استقرار دفاع الهلال، حيث أصبح نقطة القوة التي يعتمد عليها المدرب.