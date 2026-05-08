اختتم مؤتمر «رسالة الإسلام» أعمال دورته السادسة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بإعلان منح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جائزة «قائد السلام العالمي»، تقديراً لجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، والدفاع عن قضايا الأمة، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام العالمي.

وجاء الإعلان في ختام المؤتمر الذي أقيم برعاية الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وبحضور رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وعدد من كبار المسؤولين والعلماء والمفكرين وسفراء الدول العربية والإسلامية.

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يسلم الجائزة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ويبدو رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي .

شهباز شريف: العلاقات السعودية الباكستانية تاريخية وراسخة

وأكد شهباز شريف خلال كلمته عمق العلاقات السعودية الباكستانية، مشيداً بدور قيادة البلدين في خدمة الإسلام والمسلمين، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباكستان في مختلف الظروف، مشيداً بالعلاقة الشخصية التي تجمعه بولي العهد.

إشادة بالدور السعودي في فلسطين والمنطقة

وشهد المؤتمر كلمات أكدت أهمية الدور السعودي الباكستاني في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم وحدة واستقرار عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأشاد مستشار الرئيس الفلسطيني الشيخ محمود الهباش بالدعم السعودي الباكستاني لفلسطين، فيما أثنى مفتي القدس الشيخ محمد حسين على المواقف السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

كما ناقش المؤتمر 10 محاور رئيسية، ركزت على جهود المملكة وباكستان في خدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الوسطية والاعتدال، ودعم التنمية والاستقرار، والتصدي للتطرف والإرهاب.

دعم لاتفاق الدفاع الإستراتيجي المشترك

وأكد المشاركون أهمية اتفاق الدفاع الإستراتيجي المشترك بين المملكة وباكستان، باعتباره نموذجاً للعلاقات الأخوية والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وداعماً لأمن المنطقة واستقرارها.

كما شدد المؤتمر على أهمية الوساطة الباكستانية وجهود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والدفع نحو الحلول السياسية والتفاوضية لتسوية النزاعات.

تأييد رؤية ولي العهد لحل الدولتين

وأبرز المؤتمر دعم المشاركين لرؤية الأمير محمد بن سلمان بشأن حل الدولتين، والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية.

كما أكد المشاركون رفض الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى حماية المقدسات الإسلامية ودعم حقوق الفلسطينيين.

«قائد السلام العالمي»

وفي ختام أعمال المؤتمر، أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي منح جائزة «قائد السلام العالمي» لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقديراً لجهوده في خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين، ودعمه قضايا الأمة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والسلام العالمي.

وسلّم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الجائزة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، خلال الحفل الختامي للمؤتمر.