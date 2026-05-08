في مقطع فيديو نادراً ما يظهر به النجوم، خطفت الفنانة المصرية داليا مصطفى قلوب متابعيها بلحظات روحانية مؤثرة جداً من داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة، حيث وثقت بعفوية بالغة تجربة وصفتها بأنها «الأجمل والأغرب» في حياتها.

وبملامح يملؤها التأثر والسكينة، كشفت داليا مصطفى أنها لم تكن تخطط لهذه الزيارة على الإطلاق، لكنها وجدت نفسها فجأة داخل الحرم النبوي. وقالت بكلمات خرجت من القلب: «حاسة إني مدعوة، ربنا لو عايز يجيب حد هنا بيجيبه»، مشيرة إلى أن التسهيلات التي وجدتها والهدوء العجيب في المكان جعلها تشعر وكأن الرحلة مهيأة لاستقبالها وحدها.

وتفاعل الآلاف مع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، حيث أثنى المتابعون على صدق مشاعر داليا وابتعادها عن التكلف، وتركيزها على الجانب الروحاني للزيارة. وظهرت داليا وهي تحاول حبس دموعها من شدة الفرح والامتنان، معتبرة أن هذه اللحظات هي «رزق ساقه الله إليها» دون سابق ترتيب.

داليا مصطفى التي ارتبطت في أذهان الجمهور بأدوارها الراقية في مسلسلات خالدة مثل «العصيان» مع الراحل محمود ياسين، بدت في قمة تجليها الإنساني بعيداً عن أضواء الدراما والسينما، مما جعل الجمهور يراها بصورة جديدة ومختلفة تماماً نالت احترام الجميع.