في «تويست» درامي لم يتوقعه الجمهور، يعود النجم أحمد فهمي إلى السينما بفيلم «الفيل على الدرفيل»، ليقدم قصة صراع زوجي من نوع خاص، حيث تتحول شريكة حياته النجمة أسماء جلال من «حبيبة» إلى «عدو لدود» يهدد حياته وإمبراطوريته.

زواج هادئ في «وكر الممنوعات»

تبدأ الأحداث بقصة حب رومانسية تنتهي بزواج أحمد فهمي وأسماء جلال في حياة تبدو تقليدية، لكن الهدوء يتبدد حين تكتشف الزوجة أن زوجها هو تاجر مخدرات خطير يلقب بـ«الفيل». ولم تكن المفاجأة في رد فعلها بالصدمة، بل في قرارها الاستمرار في حياته وكأن شيئاً لم يكن، وهو ما أخفى خلفه خطة «شيطانية».

وبينما يخوض «الفيل» صراعات مميتة في عالم الجريمة ضد خصم غامض يُدعى «الدرفيل» يطارده ويحطم صفقاته، تأتي اللحظة الحاسمة التي يكتشف فيها أحمد فهمي الحقيقة الصادمة: زوجته هي «الدرفيل».

أسماء جلال لم تكن مجرد زوجة، بل كانت «العقل المدبر» الذي يدير تحركاته في الخفاء وينافسه على الصدارة في عالم الممنوعات، ليدخلا في لعبة «قط وفأر» داخل جدران منزلهما.

الفيلم الذي يخرجه كريم سعد ويجري تصويره حالياً في منطقة الشيخ زايد، يراهن على «الكوميديا السوداء» والأكشن. فبدلاً من الطلاق التقليدي، يتحول المنزل إلى ساحة لتصفية الحسابات المهنية والزوجية، في معالجة سينمائية تعيد أحمد فهمي للبطولة المطلقة بفكرة خارج الصندوق.

وبين الخيانة والمطاردة، يتحول «الفيل على الدرفيل» إلى واحد من أكثر الأفلام انتظاراً، حيث يترقب الجمهور كيف ستنتهي هذه المواجهة بين الزوجين، وهل سينتصر «الفيل» أم ستغرق أسماء جلال الجميع في بحر «الدرفيل»؟