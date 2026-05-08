حددت إدارة ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الساعة السادسة من مساء اليوم لفتح بوابات الملعب للجماهير الرياضية لمتابعة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم «أغلى الكؤوس الـ39»، والذي يجمع الهلال بنظيره الخلود، وتم توزيع فئات التذاكر على البوابات الـ 6 لتسهيل دخول الجماهير وفق تذاكرهم المحددة.



ويعد ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة من أبرز المنشآت الرياضية في المملكة، إذ احتضن العديد من المباريات النهائية والمناسبات الرياضية القارية والدولية، وسط جاهزية تنظيمية وفنية متكاملة لاحتضان النهائي المرتقب.



يذكر أن فريقي الهلال والخلود اختتما تحضيراتهما للمواجهة النهائية أمس، إذ أجرى الخلود تدريبه الرسمي عند الساعة 7:30 مساءً على الملعب الرديف A بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما خاض الهلال تدريبه الرسمي عند الساعة 8:00 مساءً على الملعب الرديف C بمدينة الملك عبدالله الرياضية.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل أهمية النهائي والطموحات التي يدخل بها الفريقان لحصد اللقب.