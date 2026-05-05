تلقى منتخب إيران ضربة موجعة قبل مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، بإصابة الجناح الأيمن علي قلي زاده خلال مشاركته مع فريقه ليخ بوزنان البولندي.

وأصيب زاده في ركبته اليسرى في المباراة الأخيرة ضد موتور لوبلين يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري البولندي، ولم يستطع إكمال اللقاء.



تبخر حلم المونديال

وأوضح نادي ليخ بوزنان في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن الفحوصات أثبتت إصابة علي قلي زاده بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وسيخضع لعملية جراحية في الأيام القادمة، تليها عدة أشهر من التأهيل.



إنفانتينو يؤكد مشاركة إيران

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، أكد نهاية الشهر الماضي أن إيران ستخوض مبارياتها في مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أسابيع من الجدل، بسبب الحرب مع الولايات المتحدة.

*مجموعة إيران*

ويشارك المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم، ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات: مصر، بلجيكا، ونيوزيلندا.