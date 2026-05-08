جاء إعلان الناقد الأدبي الدكتور عادل خميس عن إطلاق «جائزة سعيد السريحي السنوية للدراسات الأدبية والثقافية» ليجسد تصورًا ثقافيًا يتعامل مع الإرث الفكري بوصفه فعلًا ممتدًا، لا ذكرى عابرة تُستعاد في مناسبات التأبين. فحديث الدكتور عادل خميس - وهو القريب جدًا من الفقيد الراحل- خلال الأمسية التي احتفت بسيرة الدكتور سعيد السريحي انطلق من فكرة واضحة مفادها أن الأثر الذي تركه «لا ينبغي أن يبقى في حدود الذكرى»، بل يجب أن يتحول إلى مشاريع ثقافية ملموسة تحفظ حضوره داخل المجال المعرفي.

هذه الرؤية منحت الجائزة معناها الأعمق؛ إذ لم تُطرح باعتبارها تكريمًا رمزيًا فقط، بل بوصفها امتدادًا طبيعيًا لفكر ناقد ظل منشغلًا بالثقافة كأسئلة مفتوحة، وبالنقد كأداة لفهم التحولات الفكرية والاجتماعية والإنسانية. لذلك جاء حديث خميس عن السريحي بوصفه «عبقرية لا يجود بها الزمان كثيرًا» متصلًا بطبيعة أثره النقدي، لا بمجرد الاحتفاء باسمه.

كما حملت تصريحات خميس إدراكًا واضحًا لطريقة بقاء المفكرين داخل الوعي الثقافي، حين أشار إلى أن الأسماء الكبرى لا يخلدها منجزها وحده، بل أيضًا من يواصلون الإيمان بأفكارها ورسالتها من بعدهم. وهنا تتجاوز الجائزة حدود الرثاء الثقافي إلى إعادة إدخال اسم سعيد السريحي في دورة المعرفة نفسها؛ عبر الدراسات والبحوث والنقاشات التي تستلهم أسئلته النقدية وروحه الفكرية.

وتفتح الجائزة، بما تحمله من تخصّص في الدراسات الأدبية والثقافية، مساحة جديدة أمام الباحثين والنقاد للاشتغال على الأسئلة النقدية العميقة، بعيدًا عن الطابع الاحتفائي أو القراءات السريعة. كما تمنح المشهد النقدي السعودي فرصة لإعادة تنشيط الحضور البحثي والمعرفي، خصوصًا في ظل الحاجة إلى مشاريع تُعيد الاعتبار للنقد بوصفه عنصرًا أساسيًا في تطور الثقافة لا هامشًا تابعًا لها.

ويمنح ارتباط الجائزة باسم سعيد السريحي ثقلًا رمزيًا ومعرفيًا في آنٍ واحد، باعتباره أحد الأسماء التي أسهمت في نقل النقد السعودي إلى مساحات أكثر انفتاحًا على الفلسفة والأسئلة الاجتماعية وتحولات الخطاب الثقافي. لذلك لا تقتصر قيمة الجائزة على الاحتفاء باسم ناقد مؤثر، بل تمتد إلى ترسيخ فكرة أن الثقافة الحية تحفظ رموزها عبر إنتاج المعرفة واستمرار الحوار حول أفكارهم، لا عبر الاكتفاء باستعادة سيرتهم.