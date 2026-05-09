أعاد رحيل الفنان المغربي عبدالوهاب الدوكالي، إلى أذهان السعوديين الحفلة التي أقامها مطلع الثمانينات في العاصمة الرياض، بدعوة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وصدح خلال الأيام الثقافية المغربية بأشهر أغانيه: (مرسول الحُبّ) التي كرّست اللهجة المغربية في وجدان المشرق العربي.

امتد مشوار الدوكالي الفني لأكثر من ستة عقود، وكان كما وصفته وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية بأنه «أحد أعمدة الأغنية المغربية وروادها الذين أسهموا لعقود في إغناء الساحة الفنية الوطنية بأعمال خالدة بصمت الوجدان المغربي والعربي».

الدوكالي، المولودعام ‌1941، مطرب إنساني، وصوت شجي؛ وموسيقار استثنائي؛ شارك مع رفيق دربه الراحل عبدالهادي بلخياط؛ في تطوير ‌الأغنية؛ وتسويقها في كل أنحاء العالم، وكان محبوباً وله قبول بحكم انتقائه الكلمات والألحان التي ترتقي بالذائقة.

بدأ الدوكالي مسيرته الفنية عام 1957 ونال جوائز عدة، منها الجائزة ‌الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية عام 1985 والجائزة الكبرى لمهرجان الأغنية المغربية بمراكش عام 1993، وكرمته مؤسسات ومهرجانات فنية كبرى.

ومن أشهر أغانيه «مرسول الحب» التي أعاد توزيعها عدة فنانين مغاربة وعرب، و«الدار المهجورة» و«بلغوه سلامي» و«كان يا ما كان»، وكذلك أغنية «ما أنا إلا بشر».

ولا زالت ذاكرة أجيال عامرة بصورة ذلك المطرب المتجول برشاقة على المسرح، وتجددت ذكراه برحيله أمس الأول، وسبق أن أوضح في حوار مع «عكاظ» أن الفن بالنسبة له يعني الحياة، ونماء الحواس وتغذية الأرواح، بعاطفة تفتح أبواب الأمل، وترسم طرق الخير أمام البشر. وأبدى أسفه أن تتحكم الآلة في الإنسان أو تحدد مساره. مشيراً إلى أنه تنبأ بتسليع القيم في أغنيته (سوق البشرية) التي نالت الجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للأغنية في مصر.

ولم ينس الدوكالي حفلة الرياض في الثمانينات التي ذكرها بكثير من الامتنان كون تلك الحفلة أسهمت في شهرته عربيا وخليجياً، مؤكداً أن الفن رسالة تثقيف قبل أن تكون ترفيهاً.

وأنجز تجربة نفذها واستغرقت منه عاماً كاملاً متمثلة في مهرجان الموسيقى الروحية في مدينة فاس. إذ اختار 12 أغنية من عيون التراث الصوفي منها (إليك ربي) و (يا خليلي) و (إلهي)، موضحاً أن التجربة الروحية مع التراث الصوفي أشعرته بثراء كبير ومنقطع النظير، وكشف حينها أن مرسول الحب من كلمات الشاعر المغربي الراحل حسن المفتي ومن ألحانه شأن غالبية أغنياته؛ مع اعتزازه بتقديم ما يزيد عن 300 أغنية يصفها بالناجحة.

