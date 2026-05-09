أثار موقف إصابة «ثيو هيرنانديز» حالة من الترقب قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر وسط تضارب الاحتمالات حول مدى جاهزيته للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي كأس الملك.



وأوضح الأخصائي ثامر الشهراني أن اللاعب تعرض لإصابة في عضلة الساق (السمانة) نتيجة التواء خفيف في المفصل، الأمر الذي قد يتسبب في شد مفاجئ داخل العضلة.



وأشار الشهراني إلى أن السيناريو الأفضل يتمثل في كون الإصابة مجرد شد عضلي بسيط، ما يمنح اللاعب فرصة اللحاق بالمواجهة القادمة، بينما يبقى الاحتمال الأسوأ وجود تمزق عضلي ولو بدرجة خفيفة، وهو ما قد يبعده عن اللقاء المرتقب.