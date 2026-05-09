قدم مدافع فريق الشباب علي البليهي اعتذارًا رسميًا إلى الجماهير الشبابية، ورئيس النادي عبدالعزيز المالك، بعد الجدل الذي صاحب احتفاله عقب تسجيل الهدف في المباراة الأخيرة.



وأكد في رسالته أن ما بدر منه كان بدافع الفرح العفوي، دون أي نية للإساءة أو التقليل من نادي الشباب، مشددًا على اعتزازه الكبير بالكيان الشبابي وتقديره لجماهيره.



وقال في رسالته: «أقدم اعتذاري للكيان الشبابي العريق وجماهيره الوفية، ولرئيس النادي عبدالعزيز المالك عما بدر مني أثناء احتفالي بتسجيل الهدف، مؤكدًا أن التعبير عن فرحتي كان بصورة عفوية دون قصد الإساءة أو التقليل من الشباب الذي أعتز وأتشرف به، وأحمل بداخلي الكثير من التقدير والاعتزاز للشبابيين».



وأضاف: «أكرر اعتذاري مجددًا.. وحقكم علي».