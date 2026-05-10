على مدى أكثر من عقدين، شكّلت برامج المسابقات الغنائية واحدة من أبرز الظواهر التلفزيونية في العالم العربي، إذ تحولت إلى موعد جماهيري ثابت ينتظره المشاهدون بشغف، ونجحت في صناعة نجوم جدد وتغيير ملامح سوق الغناء. أسماء مثل «ذا فويس» و«أرب أيدل» و«ستار أكاديمي»، رسخت حضورها في ذاكرة الجمهور، لكن السؤال المطروح اليوم: هل ما زالت هذه البرامج تملك الجماهيرية نفسها؟

في سنواتها الأولى، كانت هذه البرامج حدثاً استثنائياً بكل معنى الكلمة. المشاهد كان ينتظر الحلقة الأسبوعية، ويتابع تصويت الجمهور، ويتفاعل مع لجان التحكيم، ويترقب إعلان النتائج. كما ساهم غياب البدائل الرقمية آنذاك في رفع نسب المشاهدة، إذ كان التلفزيون المنصة الأولى للترفيه.

النجوم الذين خرجوا من تلك البرامج تحولوا لاحقاً إلى أسماء لامعة، ما عزز ثقة الجمهور بفكرة البرنامج نفسه، وجعل المتابع يشعر أنه يشارك في صناعة نجم جديد.

اليوم، يمكن القول، إن جماهيرية برامج المسابقات الغنائية لم تختفِ، لكنها لم تعد بالزخم ذاته. ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، أهمها تغير سلوك المشاهدة، فالجمهور لم يعد مرتبطاً بموعد تلفزيوني محدد، بل أصبح يفضل المشاهدة عند الطلب عبر المنصات الرقمية ومقاطع الفيديو القصيرة.

كما أن كثرة البدائل والمنصات الرقمية أتاحت لأي موهبة أن تصل للجمهور مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر برنامج تلفزيوني.

ورغم التراجع النسبي، لا تزال هذه البرامج تملك عناصر جذب مهمة كالقصص الإنسانية للمشتركين وحضور النجوم في لجان التحكيم، والإنتاج الضخم والمسرح البصري.

برامج المسابقات الغنائية خرجت من مرحلة «الهيمنة الجماهيرية المطلقة» إلى مرحلة «المنافسة ضمن سوق مزدحمة». ما زالت قادرة على النجاح، لكن بشرط أن تتجدد وتفهم الجيل الحالي، لأن المشاهد لم يعد كما كان، والإعلام نفسه تغيّر بالكامل من خلال تقنياته وأفكاره.