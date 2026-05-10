في إطار جهودها الإنسانية والخدمية السعودية، نفذت قيادة قوة السعودية في سقطرى (808 للدعم والإسناد) عملية دعم لأهالي جزيرة سمحة، عبر استئجار قوارب لنقل المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من محافظة أرخبيل سقطرى إلى جزيرة سمحة، بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.



وشملت عملية النقل إيصال المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الضرورية للأهالي، ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الرياح الموسمية، الذي يؤدي سنوياً إلى صعوبة التنقل بين جزر الأرخبيل وانقطاعها عن بعضها وعن البر اليمني نتيجة التغيرات المناخية واضطراب الأحوال الجوية.



وتأتي هذه المبادرة في ظل الحاجة الملحة لتأمين احتياجات سكان الجزر النائية قبل بدء موسم العزلة البحرية، بما يسهم في تخفيف معاناتهم وضمان توفر الاحتياجات الأساسية خلال الفترة القادمة.



وعبّر الزعيم القبلي لجزيرة سالم سعد عن شكره وتقديره لقيادة قوة 808 للدعم والإسناد على هذه اللفتة الإنسانية، مثمناً جهود القوة في نقل الأهالي واحتياجات الجزيرة، وحرصها على تأمين السكان خلال فترة الرياح الموسمية التي تشهدها جزر سقطرى سنوياً.