أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارته الرسمية إلى بكين، اليوم (الجمعة)، بعد غداء عمل مع نظيره الصيني شي جين بينج في مقر قيادة الحزب الشيوعي الصيني بمجمع تشونجنانهاي. وغادرت الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» مدرج مطار بكين الدولي.



وقال ترمب للصحفيين، إن الولايات المتحدة أبرمت «صفقات رائعة» في بكين، مضيفاً أن الصين ترغب في شراء النفط من الولايات المتحدة. ووصف نظيره الصيني شي جين بينج، بأنه «رجل عملي ويهتم بالعمل فقط، ولا يميل إلى التلاعب».

ترمب في حديقة



زيارة تاريخية محورية



وأشاد الرئيس الصيني بـ«التطور الإيجابي» في علاقات بكين وواشنطن، خلال زيارة الرئيس ترمب، رغم عدم الإعلان عن تفاصيل أي اتفاقات محتملة خلال الغداء المغلق الذي جمع الزعيمين



وقال الرئيس الصيني، وفقاً لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» عن التلفزيون الصيني الرسمي، إن «هذه الزيارة تاريخية ومحورية، وقد أكدنا معاً الموقع الجديد لعلاقة صينية أمريكية بناءة وإستراتيجية ومستقرة».



وأضاف: «الزيارة مفيدة أيضاً لتعزيز التفاهم المتبادل، وتعميق الثقة بين الطرفين، وزيادة رفاهية شعبي البلدين». وشدد شي على ضرورة تنفيذ «التفاهمات المهمة» التي تم التوصل إليها خلال زيارة ترمب، والحفاظ على العلاقات الثنائية في «المسار الصحيح».



من جانبها، أكدت الخارجية الصينية أن زيارة الرئيس الأمريكي عمقت الثقة وعززت التفاهم، مضيفة أن شي وترمب اتفقا على إطار عمل جديد من أجل الاستقرار الإستراتيجي.



غداء عمل خلال اليوم الثاني



وكان ترمب أمضى وقتاً في مجمع تشونجنانهاي، مقر قيادة الحزب الشيوعي الصيني، حيث استضافه نظيره الصيني شي جين بينج في جلسة غداء عمل.



استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي دونالد ترمب على غداء فاخر، الجمعة، خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى بكين.



وبحسب ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن البيت الأبيض، تضمنت قائمة الغداء حساءً بحرياً مع سمك القد المفروم، وكرات الكركند المقرمشة والمقلية، وشرائح لحم بقري مشوية ومحشوة بفطر الموريل.



وتناول الرئيسان دجاج «كونغ باو» مع خضروات موسمية مطهوة، والفطر والفاصولياء، إضافة إلى لحم بقري مطهو داخل خبز، ومعجنات محشوة بلحم الخنزير والروبيان مطهوة على البخار.



أما الحلوى، فتضمنت براونيز الشوكولاتة والفواكه والآيس كريم، إلى جانب القهوة والشاي.



جولة داخل حدائق تشونجنانهاي



وأمضى الرئيسان نحو 10 دقائق في جولة داخل حدائق تشونجنانهاي في بكين، الجمعة. وخلال مرورهما بين الأعمدة الخضراء والممرات المزينة، قال ترمب: «هذه أجمل ورود رآها أي شخص على الإطلاق». ورد شي قائلاً لترمب: إنه سيرسل له بذور هذه الورود.



وكان ترمب أعرب سابقاً عن رغبته في زراعة المزيد من الورود في البيت الأبيض، قائلاً: إن الحديقة «لا تحتوي على عدد كاف من الورود»، وفق وكالة «أسوشيتد برس».



جولة محادثات جديدة



وكان الرئيسان الأمريكي والصيني عقدا جولة جديدة من المحادثات، الجمعة، بعد اجتماعات موسعة الخميس.



وخلافاً للوفود الكبيرة التي شاركت في محادثات أمس، حضر الجانبان هذه المرة بعدد محدود من كبار المسؤولين، في جلسة مكثفة، وفق شبكة CNN.



وضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إضافة إلى السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيردو.



أما الوفد الصيني، فضم مدير مكتب الرئيس الصيني تساي تشي، ووزير الخارجية وانج يي، ونائب رئيس الوزراء خه لي فنج، وهو أحد أبرز مسؤولي التجارة، إلى جانب نائب وزير الخارجية ما تشاو شيو، والسفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنج.