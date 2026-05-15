قبل ساعات قليلة من انطلاق واحدة من أضخم سهرات الصيف، تصدرت «قائمة الممنوعات» الخاصة بحفل النجمة أنغام في «أرينا» التجمع الخامس في مصر محركات البحث، بعدما فرضت الجهة المنظمة شروطاً صارمة وصفها البعض بـ«غير المسبوقة».

وأشعلت التعليمات الجديدة حالة من الجدل بين عشاق «صوت مصر»، حيث تقرر رسمياً منع دخول الأطفال دون 12 عاماً، مع حظر كامل لإدخال المشروبات والأطعمة. كما شملت القائمة منع الألعاب النارية، وأجهزة الليزر، وكشافات الإضاءة، لضمان أعلى درجات التنظيم والهدوء الذي يتناسب مع طبيعة أغاني أنغام الرومانسية.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار سعي منظمي حفل «ليالي مصر» لتفادي أي نوع من الفوضى، خاصة مع الإقبال الجماهيري الضخم ونفاد معظم التذاكر. وأكدت الإدارة أن الأبواب ستغلق في موعدها المحدد ولن يُسمح بالتجاوز، مما وضع بعض الحاضرين في حالة «ترقب وقلق» من خسارة متعة الليلة بسبب هذه الإجراءات.

وتراهن أنغام في حفلها على تقديم مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، لتكون بمثابة «بروفة» قوية قبل توجهها إلى الرياض لإحياء حفل عيد الأضحى المرتقب على مسرح محمد عبده أرينا، وسط توقعات بأن تكون حفلاتها هذا الموسم هي الأنجح والأكثر تنظيماً.