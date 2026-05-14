واصل قائد النصر كريستيانو رونالدو توسيع إمبراطوريته الاستثمارية بشراء حصة في منصة «LiveModeTV» التابعة لقناة «CazéTV» قبل بطولة كأس العالم 2026.

وقالت المنصة البرازيلية في بيان: «يسرّنا الإعلان عن انضمام كريستيانو رونالدو كأحدث شريك لـ«LiveModeTV»، معاً، نُقدّم لكم تجربة مشاهدة كرة القدم مباشرةً على «يوتيوب» بأسلوبٍ جديد، مع وضع المشجعين في صميم كل شيء».

أول تعليق من رونالدو

من جانبه قال رونالدو في بيان أرسله إلى «بلومبيرغ» عقب الإعلان عن الصفقة: «مهمتنا هي إتاحة الرياضة للجميع، بطريقة جديدة مُلهمة».

وأضاف قائد النصر: «الهدف هو تعزيز الوصول والتفاعل من خلال البث المباشر على «يوتيوب» والمحتوى الموزع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي».

توسع استثماري لقائد النصر

وتقدر ثروة كريستيانو رونالدو بنحو 1.4 مليار دولار، ليصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ تتجاوز ثروته حاجز المليار دولار، مستفيداً من عقوده الرياضية، وعائدات الإعلانات، والمنتجات التي تحمل علامته التجارية، إلى جانب استثماراته المتنوعة في الفنادق والصالات الرياضية وشركات التقنية، فضلًا عن استحواذه على 25٪ من أسهم نادي ألميريا الإسباني.