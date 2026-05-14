شهدت مدينة بدر بمحافظة القاهرة واقعة مأساوية، حيث أقدم رجل أعمال مصري، صاحب شركة سيراميك، على قتل زوجته بـ25 طعنة، وهشم رأسها بأداة صلبة، إثر خلافات زوجية مستمرة بينهما.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بالعثور على جثة امرأة داخل منزلها في مدينة بدر، وانتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة المجني عليها بها 25 طعنة متفرقة بأنحاء الجسم، ورأسها مهشم بأداة صلبة.

وعملت الجهات الأمنية والطبية على نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما تحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لتحديد ملابسات الجريمة.

وأسفرت التحريات السريعة عن أن وراء الجريمة زوج المجني عليها، بسبب خلافات زوجية دائمة بين الزوجين، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم.

وأمرت نيابة بدر بحبس المتهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات، وانتظار تقرير التحريات، وطلب تحليل الصفة التشريحية للجثة، وسماع شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة.

تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من جرائم العنف الأسري التي تشهدها مصر، التي غالباً ما تكون نتيجة خلافات زوجية متراكمة أو مشاكل نفسية واجتماعية.

ووفقاً لتقارير منظمات حقوقية محلية مثل «مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة»، تم رصد أكثر من 1200 جريمة عنف ضد النساء في 2025، من بينها مئات جرائم القتل، وغالباً ما تكون الزوجة ضحية للزوج أو أحد أفراد الأسرة، وتُعد الخلافات الزوجية والغيرة والمشاكل المالية من أبرز الدوافع المسجلة في مثل هذه الحالات.