هبط فريق الإسماعيلي المُلقب بـ«برازيل مصر» إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ 68 عاماً، بعد خسارته أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة النهائية لتفادي الهبوط.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد ألغت قرار الهبوط في الموسم الماضي بسبب الإسماعيلي، إلا أن الأزمات الإدارية والمالية والفنية أدت إلى هبوط حتمي للضلع الثالث لكرة القدم المصرية بعد الأهلي والزمالك، إلى «دوري المظاليم» بعدما تذيل جدول الترتيب بـ19 نقطة.

أهداف المباراة

أحرز محمود دياسطي هدفي وادي دجلة في الدقيقتين 22 و62، بينما أحرز إيريك تراوري هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 72.

حزن في المدرجات

ورغم أن هبوط الإسماعيلي كان متوقعاً في الفترة الأخيرة بسبب سوء النتائج والاستمرار في المركز الأخير، إلا أن حالة من الحزن سيطرت على وجوه جماهير «برازيل مصر» الحاضرة في المدرجات.