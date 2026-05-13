أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن إجمالي كلفة العمليات العسكرية التي تقودها واشنطن ضد إيران ارتفع إلى نحو 29 مليار دولار، بزيادة تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بالتقديرات التي صدرت أواخر أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى تكاليف صيانة وإصلاح المعدات العسكرية، إلى جانب استبدال القطع المتضررة، فضلاً عن زيادة النفقات التشغيلية المرتبطة بالعمليات الجارية في المنطقة.

وأضاف البنتاغون أن التقديرات المالية تخضع لمراجعة دورية من قبل هيئة الأركان المشتركة، إضافة إلى فرق التدقيق والرقابة المالية داخل الوزارة، في إطار متابعة دقيقة لحجم الإنفاق العسكري.

وفي سياق متصل، أشارت بيانات سابقة إلى أن مقترح ميزانية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعام المالي 2027 يتضمن تخصيص نحو 1.5 تريليون دولار لقطاع الدفاع.