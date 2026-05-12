تبقى فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً السعودية 2026 مفتوحة أمام جميع منتخبات المجموعة الثانية الأربعة قبل الجولة الأخيرة من المنافسات اليوم (الثلاثاء) عند تمام الساعة السابعة، إذ يلتقي قطر بالصين، فيما يواجه اليابان نظيره منتخب إندونيسيا.



ويبدو أن منتخب اليابان في وضع جيد بعدما جمع ست نقاط، متقدماً بفارق ثلاث نقاط أمام قطر وإندونيسيا. أما الصين، فرغم تعرضها لخسارتين، فإن حظوظها لا تزال قائمة حسابياً.



في المواجهة اﻷولى التي تجمع قطر بالصين، فإن المنتخب القطري في حالة فوزه فسيضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما كان قد تغلب على إندونيسيا 2-0 في مباراته السابقة، أما التعادل، فسيعقد الحسابات بالنسبة لقطر، إذ سيكون بحاجة إلى خسارة إندونيسيا أمام اليابان، في المقابل، تحتاج الصين إلى الفوز مع خسارة إندونيسيا أمام اليابان، من أجل فرض تعادل ثلاثي قد يتم الحسم فيه بفارق الأهداف.



أما مواجهة اليابان وإندونيسيا فإن الحسابات تبدو واضحة بالنسبة لليابان، إذ يكفيه تجنب الخسارة أمام إندونيسيا من أجل العبور إلى الدور ربع النهائي كمتصدرة للمجموعة الثانية، لكن من المتوقع أن يطالب المدرب شينغي أونو لاعبيه بالمزيد، مع سعي اليابان لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات لتعزيز الثقة قبل المراحل الحاسمة من البطولة.



من جهته، سيعتمد مدرب إندونيسيا كورنياوان دوي يوليانتو على قدرة لاعبيه على التعامل مع الضغط وتحقيق النتيجة التي تقود منتخب جنوب شرق آسيا إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.



يذكر أن اليابان يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه قطر بـ 3 نقاط متفوقاً على إندونيسيا بفارق الأهداف، فيما يحتل الصين المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.