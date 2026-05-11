تحدث النجم عمرو دياب عن الجدل الذي أثير سابقاً بسبب موقفه مع الفنانة المصرية يسرا خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، بعدما اعتبر البعض أن تصرفه معها تسبب في إحراجها أمام الحضور.

حقيقة الجدل

وأعاد عمرو دياب التطرق إلى الواقعة بشكل غير مباشر في إحدى حفلات الزفاف، بعدما حرص والد العروس على الإشادة به بكلمات مبالغ فيها، مؤكداً أنه لا يفضل هذا النوع من المدح العلني.

سبب التصرف

وأوضح دياب أن تصرفه السابق مع يسرا لم يكن بقصد التقليل منها، وإنما جاء بدافع رغبته في إيقاف كلمات الإطراء التي وجهت إليه، مشدداً على أنه بطبيعته شخص يميل إلى التواضع ولا يشعر بالراحة عند المبالغة في مدحه أمام الجمهور.

عمرو دياب ويسرا.

توضيح عمرو دياب

وقال عمرو دياب خلال الحفل: «أنا مش بحب حد يبالغ في الكلام عني لأني متواضع، وده سبب الموقف اللي الناس فهمته غلط لما شديت المايك من يسرا الفترة اللي فاتت».

ألبوم عمرو دياب الجديد

وعلى جانب آخر، يواصل عمرو دياب التحضير لألبومه الغنائي الجديد المنتظر طرحه خلال صيف 2026، إذ يعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية داخل الاستوديو، من خلال تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة ومراجعتها استعداداً لإطلاقها خلال الفترة القادمة.