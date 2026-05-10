سيطرت حالة من الحزن والصدمة على أهالي قرية هورين بمحافظة المنوفية في مصر عقب وفاة الشاب المصري محمد عبدالوهاب في ريعان شبابه، بعمصرد اتباعه ما يعرف باسم «نظام الطيبات» وامتناعه عن تناول دواء الإنسولين.

تفاصيل الحالة الصحية للشاب

ووفقاً لشهادات عدد من أصدقاء الشاب المصري، فإنه كان يعاني من مرض السكري، وقرر في الفترة الأخيرة التوقف عن تناول جرعات الإنسولين المقررة له طبياً، واتباع ما يُعرف بـ«نظام الطيبات الغذائي».

وكتب أحد أصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي: «صديقي توفي بسبب نظام الطيبات»، مطالباً الجميع بالدعاء له بالرحمة، واصفاً الفقيد بـ«حسن الخلق والسمعة الطيبة».

ما هو نظام الطيبات الغذائي؟

و«نظام الطيبات» هو نظام غذائي روّج له الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي، ويحظى بجدل واسع على وسائل التواصل، خصوصاً بين من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري ومشاكل القولون.

ويعتمد النظام على قواعد غذائية محددة تشمل تقليل بعض المجموعات الغذائية وزيادة أخرى، وفي بعض الحالات يُروج له كبديل أو مساعد للعلاج الدوائي.

تحذيرات طبية من إيقاف الإنسولين

ويحذر الأطباء والمتخصصون، خصوصاً أساتذة السكري والغدد الصماء، من خطورة إيقاف الإنسولين فجأة لمرضى السكري خصوصاً النوع الأول أو الحالات المتقدمة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، وحماض كيتوني، ومضاعفات قد تكون قاتلة.

ولا تُعد هذه الواقعة الأولى، إذ سبق أن حذرت وزارات الصحة في بعض الدول العربية من مخاطر اتباع أنظمة غذائية دون إشراف طبي، خصوصاً بالنسبة للمرضى الذين يعتمدون على أدوية حيوية مثل الإنسولين.