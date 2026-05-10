فيديو: ماكرون يركض في شوارع الإسكندرية.. ورسائل «الأمن والاستقرار» تتصدر المشهد

حظي مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء ممارسته رياضة الجري في شوارع مدينة الإسكندرية، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر برفقة قرينته بريجيت ماكرون في جولة صباحية بشارع خالد بن الوليد شرق المدينة الساحلية.

وأظهر الفيديو الرئيس الفرنسي وهو يمارس الرياضة وسط الأهالي وفي أجواء طبيعية وهادئة، ما أثار اهتمام المتابعين الذين تداولوا المشاهد على نطاق واسع، معتبرين أن الجولة تعكس حالة الاستقرار والأمان التي تشهدها مصر.

مصطفى بكري: «هذه مصر الآمنة»

وعلق عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، الذي نشر الفيديو عبر حسابه في منصة «إكس»، قائلاً: «ماكرون يمارس الرياضة في شارع خالد بن الوليد بالإسكندرية.. هذه مصر الآمنة المستقرة بفضل قيادتها وأبنائها».

وجاءت تصريحات بكري متزامنة مع حالة التفاعل الواسعة التي صاحبت ظهور الرئيس الفرنسي في أحد أشهر شوارع الإسكندرية، وسط ترحيب وتفاعل ودي من المواطنين.

رسائل سياسية وسياحية

وتزامنت الجولة مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مدينة الإسكندرية، والتي تشمل لقاءات رسمية وجولات ميدانية في عدد من المعالم والمناطق الحيوية.

ورأى متابعون أن ظهور رئيس دولة كبرى بحجم فرنسا وهو يمارس الرياضة بحرية في شوارع المدينة، يحمل رسائل سياسية وسياحية مهمة، تعكس مستوى الأمن والاستقرار، وقدرة مصر على استقبال الزوار والوفود الدولية في أجواء آمنة.

تفاعل واسع على المنصات

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولاً واسعاً لصور ومقاطع الجولة الصباحية، فيما عبّر كثير من المستخدمين عن إعجابهم بالمشهد، معتبرين أن الإسكندرية قدمت صورة حضارية تعكس مكانتها كإحدى أبرز المدن المتوسطية الجاذبة للسياحة والثقافة.