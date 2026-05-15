في مشهد مرعب حبس أنفاس سكان مدينة «إسكي شهير» شمال غرب تركيا، حوّلت صاعقة رعدية هائلة هدوء مئذنة أحد المساجد إلى حطام متناثر في ثوانٍ، متسببة في دمار إنشائي واسع وإصابة الإمام الذي كان يستعد لرفع الأذان.

بالتزامن مع عاصفة عنيفة ضربت منطقة «أودون بازاري»، استهدفت صاعقة قوية قمة المئذنة مباشرة، مما أدى إلى انهيارها بالكامل. ووصف الأهالي دويّ الضربة بأنه كان «يشبه الانفجار الضخم»، حيث تطايرت شظايا الحجارة والزجاج لمسافات بعيدة، بل إن قوة الانفجار الناتج عن الصاعقة قذفت بباب المئذنة الحديدي لأكثر من 50 متراً في الهواء.

وداخل المسجد، كان الإمام «رمضان» وحيداً يتهيأ لصلاة العصر، لتنهال عليه شظايا الزجاج والركام المتساقط من السقف والنوافذ بفعل الضغط الهائل للصاعقة. وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف لنقل الإمام إلى المستشفى، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المسجد المنهار خوفاً من وقوع إصابات أخرى بين المارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقاطع فيديو توثق الدمار الكبير الذي لحق بالمسجد، وسط حالة من الذهول من قوة الطبيعة التي حوّلت مئذنة شاهقة إلى ركام في لحظة خاطفة. وتنتظر السلطات المحلية تقييم حجم الأضرار الإنشائية بالكامل قبل اتخاذ قرار بشأن ترميم المسجد أو إغلاقه نهائياً.