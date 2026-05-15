في «لقاء المستحيل» الذي انتظره الملايين لسنوات، أسدل الستار أخيراً على أشرس معركة إعلامية وقضائية في الوسط الفني المصري، بظهور «نمبر وان» محمد رمضان وجهاً لوجه مع غريمه السابق الإعلامي عمرو أديب، في حلقة استثنائية من برنامج «الحكاية» على شاشة MBC مصر.

«عليك 300 ألف جنيه».. مزاح فوق الأنقاض

لم تكن المفاجأة في مجرد اللقاء، بل في العفوية الصادمة التي سيطرت على الأجواء، ففي «برومو» الحلقة الذي أشعل منصات التواصل الاجتماعي، سأل عمرو أديب ضيفه بجرأة عن آخر أجر تقاضاه، ليرد محمد رمضان: «45 مليون جنيه»، ليفاجئه أديب برد ساخر ومفاجئ: «طيب عليك 300 ألف جنيه ليّ»، في إشارة مباشرة للحكم القضائي الأخير الذي حصل عليه أديب ضد رمضان بتهمة السب والقذف. لكن الرد لم يقابل بالغضب، بل بضحكات هستيرية وأحضان متبادلة طوت صفحة الخلاف تماماً.

ولم تكن المصالحة التاريخية «مجانية»، فقد شهدت الحلقة إعلانات من العيار الثقيل، حيث كشف رمضان رسمياً عن عودته لبيته الأول في الدراما MBC مصر بمسلسل جديد لرمضان 2027، بعد غياب دام ثلاث سنوات منذ نجاح «جعفر العمدة»، مؤكداً أن علاقته بالمجموعة الإعلامية والجمهور تمر بمرحلة نضج جديدة.

وتأتي هذه المصالحة بالتزامن مع حملة الترويج الضخمة لفيلم محمد رمضان الجديد «أسد»، وهو العمل التاريخي الذي يراهن عليه «نمبر ون» لاستعادة عرشه السينمائي. ويرى خبراء الإعلام أن توقيت اللقاء ذكي جداً، حيث حوّل عمرو أديب ومحمد رمضان «طاقة الصراع» السابقة إلى «زخم ترويجي» يخدم الفيلم الجديد والبرنامج على حد سواء.

ومنذ عام 2021، لم يهدأ السجال بين الطرفين بسبب فيديو «إلقاء الدولارات» الشهير، وتطورت الأزمة من «بوستات» ساخرة إلى أروقة المحاكم الاقتصادية. واليوم، تضع «مصالحة MBC» كلمة النهاية لهذه المعركة، ليبدأ الثنائي مرحلة جديدة من التعاون، في مشهد وصفه الجمهور بأنه «أذكى مصالحة في تاريخ الترند المصري».