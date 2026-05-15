في لحظة صادمة أعادت الحزن إلى كواليس الوسط الفني المصري، غيّب الموت الفنان الشاب محمد حسن الجندي، الذي رحل في ريعان شبابه، مخلفاً وراءه غصة في قلوب زملائه وجمهوره الذين عرفوه بملامحه الهادئة وطموحه الكبير.

لم تكن الوفاة مجرد خبر عابر، بل فجّرت صرخة وجع أطلقها صديقه الفنان الشاب كريم محجوب عبر «فيسبوك»، بكلمات لخصت مأساة جيل يرى أحلامه تتساقط، قائلاً: «من أحلام العيال الصغيرة بقينا بنعد الوفيات». هذه العبارة تحولت خلال دقائق إلى «ترند» حزين، شاركه مئات الفنانين الذين صُدموا برحيل زميلهم «الهادئ».

ورغم قصر مشواره، إلا أن الجندي ترك بصمة لا تُنسى بتجسيده شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في فيلم «الكنز 2: الحب والمصير» للمخرج شريف عرفة. ببراعة لافتة، وقف الشاب أمام كبار النجوم مثل محمد سعد ومحمد رمضان، ليثبت أن موهبته تتجاوز سنوات عمره، وهو الدور الذي اعتبره النقاد شهادة ميلاد فنية قوية لم يمهله القدر لتطويرها.

ولم يقتصر حضور الراحل على السينما، بل شارك في أعمال درامية بارزة مثل مسلسل «القيصر» مع يوسف الشريف، ومسلسل «شقة فيصل»، إلى جانب شغفه الكبير بالمسرح الذي كان يعتبره بيته الأول. ونعاه أصدقاؤه بكلمات تدمي القلوب، واصفين إياه بـ «صاحب الحلم النبيل» الذي كان ينتظر فرصته الكبرى.

وتأتي وفاة محمد حسن الجندي لتفتح ملف «الرحيل المفاجئ» للشباب في الوسط الفني، وسط حالة من الذهول والتعاطف الشعبي الواسع. وبينما تداول المتابعون مشاهده التاريخية، بقي السؤال الأكثر إيلاماً: كيف لممثل بدأ رحلته بتجسيد شخصية زعيم «الحرب والسلام» أن يغادر مسرح الحياة بكل هذا الصمت والسرعة؟