وداعاً «المعلم سردينة».. برحيل الفنان المصري الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، فقدت الدراما المصرية أحد أبرز نجومها الذين تركوا بصمة خالدة بأعمال حملت القيم والرسائل الإنسانية، خصوصاً دوره الشهير في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي ظل علامة مميزة في تاريخ الدراما المصرية.

ورحل عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز 92 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً مسيرة فنية حافلة في المسرح والتلفزيون والإذاعة، نجح خلالها في تقديم شخصيات خالدة رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور، بفضل صوته المميز وأدائه الاستثنائي الذي جعله واحداً من أهم أعمدة الفن المصري عبر عقود طويلة.

ذكريات المسرح القومي

كما ارتبط اسم الراحل بالمسرح القومي، إذ قدم مجموعة من أبرز الأعمال المسرحية التي رسخت مكانته في ذاكرة محبيه. وروى المخرج المصري خالد جلال، لـ«عكاظ»، ذكرياته مع الراحل في المسرح.

وأكد جلال أن أبو زهرة عرف بانضباطه الشديد والتزامه الكبير داخل المسرح، إذ كان أول من يحضر إلى المسرح قبل الجميع، وكان يتعامل مع فن المسرح باعتباره مسؤولية حقيقية، ويحرص على الوصول لأعلى درجات الإتقان خلال البروفات، ورغم صرامته في العمل، إلا أنه كان يتمتع بمحبة كبيرة من زملائه الذين اعتبروه أباً وداعماً للجميع.

صلح بعد سنوات

بينما تحدث الفنان المصري فاروق فلوكس، أحد أصدقاء الراحل ومن جيله في المسرح، لـ«عكاظ»، عن الخلاف الذي وقع بينهما في وقت سابق، موضحاً أن سببه كان حب أبو زهرة الكبير للفن وحرصه الشديد على المسرح والعمل بإتقان.

وأشار فلوكس إلى أن هذا الخلاف انتهى منذ سنوات، مؤكداً أنه كان يحمل للراحل كل التقدير والمحبة باعتباره أحد كبار الفنانين أصحاب المكانة والقيمة الفنية، معرباً عن حزنه الشديد لوفاته، موضحاً أنه سامحه وحرص على قراءة الفاتحة والدعاء له تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة.

دراسة تكريمه

وبسؤال الفنان المصري محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، عبر «عكاظ»، حول إمكانية تكريم الراحل أو تنظيم حفل تأبين أو ندوة خاصة تقديراً لأعماله، قال إنه تم تكريم أبو زهرة في دورات سابقة من المهرجان، وتجري حالياً دراسة وضع لافتة خاصة باسمه في الدورة القادمة، تقديراً لتفانيه في المسرح وإسهاماته الفنية الكبيرة.

مواقف إنسانية

وفي سياق آخر، استعادت الفنانة المصرية مديحة حمدي، لـ«عكاظ»، موقفاً إنسانياً للراحل، إذ ساندها مادياً ووقف إلى جانبها في وقت صعب، ورفض الحصول على مستحقاته المالية سريعاً مراعاةً لظروف العمل والإنتاج، مؤكدة أنه كان مثالاً للإنسانية والدعم لزملائه.