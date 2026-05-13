تحولت شكوى مواطن من سوء تعامل إحدى مغاسل الملابس إلى حالة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تجاوزت حدود التذمر من تمزيق ثوبه بسبب الإهمال، لتتحول إلى ما يشبه «معركة مغاسل» استغلها منافسون للتسويق لعلاماتهم التجارية.



وبدأت القصة عندما نشر مواطن شكواه عبر منصة «إكس»، ليتلقى رداً سريعاً من المغسلة المعنية، إلا أن الرد -بحسب متابعين- لم يكن موفقاً، في ظل ما اعتبروه تجاهلاً للاعتراف بالخطأ أو تعويض المتضرر عن الأضرار النفسية والمادية.



مساحة مفتوحة



ومع تصاعد التفاعل، تحولت القضية إلى مساحة مفتوحة لسرد تجارب العملاء مع مغاسل الملابس، بين شكاوى من سوء الخدمة وإشادات بحسن التعامل، في مشهد اعتبره متابعون «تسويقاً مجانياً» كشف ما يدور خلف كواليس هذا القطاع.



وفي المقابل، دخلت مغاسل منافسة على خط الأزمة، مقدمة عروضاً للمواطن المتضرر تضمنت ثوباً جديداً وخدمة غسيل مجانية لمدة عام، في خطوة استغلت الحدث للترويج لأسمائها التجارية، مستفيدة من موجة الانتقادات التي طالت منافستها.



فرصة للظهور



ويرى متخصصون أن مثل هذه المواقف تمثل فرصة للظهور الإعلامي والتسويق غير المباشر، خصوصاً في ظل التأثير الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي على صورة العلامات التجارية، على سبيل «مصائب قوم عند قوم فوائد».



ويقول مستشار إدارة السمعة والعلاقات العامة علي الهمامي لـ«عكاظ»: «في علم الاتصال هناك نموذج يُعرف بـ(الاستحواذ على اللحظة العامة)، وهو ما قامت به المغسلة المنافسة، إذ استثمرت حالة الغضب المتداولة لتحويلها إلى فرصة لبناء صورة ذهنية إيجابية لدى الجمهور».



سلوك الجمهور



وأضاف الهمامي أن هذا النوع من التفاعل يعكس فهماً عميقاً لسلوك الجمهور في المنصات الرقمية، حيث تنتشر المبادرات الذكية والتفاعلات الإنسانية أسرع من الإعلانات التقليدية، مبيناً أن الجمهور اليوم يراقب طريقة استجابة العلامات التجارية للأزمات أكثر من الخطأ نفسه.



وتفتح حادثة «معركة المغاسل» باباً واسعاً للحديث عن أهمية إدارة الأزمات وسرعة احتواء غضب العملاء، إذ قد تتحول مشكلة بسيطة في الخدمة إلى فرصة تسويقية يستفيد منها المنافسون على حساب العلامة التجارية المتعثرة.