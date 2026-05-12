خرجت الفنانة المصرية بدرية طلبة لتوضح موقفها من إعلان قديم شاركت فيه للترويج لأحد منتجات الأعشاب الخاصة بخسارة الوزن، مؤكدة أنها لم تعد تتحمل مسؤولية هذا المنتج بعد تلقيها شكاوى عديدة بشأن عدم فعاليته.

شكاوى من زيادة الوزن

وأشارت بدرية إلى أن بعض الفتيات اللاتي استخدمن المنتج أكدن لها أنه لم يساعد على إنقاص الوزن كما كان متوقعاً، بل تسبب في نتائج عكسية، إضافة إلى ارتفاع سعره.

تحرك قانوني ضد صاحبة المنتج

وأوضحت في منشور عبر حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك» أنها تحدثت مع صاحبة المنتج وطالبتها بوقف عرض الإعلان، إلا أن الأمر لم يتم، ما دفعها للاستعانة بمحامٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طلب إيقافه

وأكدت الفنانة المصرية أن موافقتها على الإعلان جاءت بعد شرح مكونات المنتج لها والتأكيد على نتائجه، لافتة إلى أن الإعلان تم تصويره منذ عام تقريباً.

كما شددت في ختام منشورها على أن المنتج عبارة عن أعشاب وغير ضار، نافية أن يكون موقفها الحالي مرتبطاً بأي خلافات مالية.

حسم أزمة الإساءة للشعب المصري

وعلى جانب آخر، حسمت الجهات القضائية في مصر القضية المثارة ضد بدرية طلبة، بعد صدور حكم قضائي يقضي بعدم إدانتها في الاتهامات التي طالتها سابقاً، المتعلقة بالإساءة للمصريين وإساءة استغلال منصات التواصل الاجتماعي.