سلّمت إدارة النادي الأهلي، لاعب الفريق السابق، لاعب نادي التعاون الحالي فهد الرشيدي، ميدالية بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تقديراً لمشاركته مع الفريق خلال جزء من مشوار البطولة.



وجاء تسليم الميدالية في إطار حرص إدارة النادي على تكريم جميع العناصر التي ساهمت في الإنجاز القاري، حتى أولئك الذين شاركوا في مراحل سابقة من البطولة.



كما تسلّم الرشيدي ساعة هدية مقدمة من زملائه السابقين في الفريق؛ الجزائري رياض محرز، والفرنسي إدوارد ميندي، والتركي ميريح ديميرال، التي أهدوها لجميع لاعبي الفريق احتفاءً بالإنجاز الآسيوي الذي حققه النادي.



ويأتي هذا التكريم ضمن الأجواء الاحتفالية التي يعيشها النادي الأهلي بعد تتويجه باللقب القاري، وتقديراً للروح الجماعية التي سادت بين لاعبي الفريق خلال مشوار البطولة.