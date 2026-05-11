شهد مطار العاصمة النيبالية كاتماندو، اليوم (الإثنين)، حالة استنفار بعد اندلاع حريق في أحد إطارات طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، عقب هبوطها قادمة من إسطنبول، ما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة تقريباً كإجراء احترازي.

وقالت هيئة الطيران المدني في نيبال إن جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 277 راكباً، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم، تم إجلاؤهم بأمان عبر مخارج الطوارئ، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، غيانيندرا بهول، أن الحريق اندلع في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة من طراز Airbus A330 بعد هبوطها في مطار كاتماندو الدولي، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران سريعاً قبل سحب الطائرة إلى ممر جانبي داخل المطار وإيقافها عن الخدمة مؤقتاً.

من جانبها، أكدت شركة الخطوط الجوية التركية رصد تصاعد دخان من نظام عجلات الهبوط أثناء تحرك الطائرة على أرض المطار، موضحة أنها بدأت تحقيقات فنية لمعرفة أسباب الحادثة.

وقال نائب رئيس الشركة لشؤون الاتصالات يحيى أوستون إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الدخان نتج عن خلل فني في أحد الأنابيب الهيدروليكية للطائرة.

وأضافت الشركة أنها رتبت رحلة إضافية لإعادة الركاب ومواصلة سفرهم بعد تعليق الطائرة المتضررة لإجراء الفحوصات الفنية اللازمة.