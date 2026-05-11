قد لا يخطر في البال أن عدد نبضات القلب أثناء الراحة يمكن أن يحمل إشارات تتجاوز حدود الاطمئنان أو القلق اللحظي، ليصل إلى مستوى التنبؤ بمخاطر صحية خطيرة مثل الجلطة الدماغية. هذا ما كشف عنه تقرير علمي حديث، اعتمد على بيانات موسعة من البنك الحيوي البريطاني في المملكة المتحدة، شملت متابعة نحو 460 ألف متطوع على مدى 14 عامًا، سُجّل خلالها إصابة نحو 12 ألف شخص بجلطات دماغية. وأظهرت النتائج أن المعدل الأكثر أمانًا لنبض القلب كان بين 60 و69 نبضة في الدقيقة، بينما ارتفع الخطر بشكل ملحوظ عند انخفاض النبض إلى أقل من 50 نبضة، أو ارتفاعه إلى أكثر من 90 نبضة في الدقيقة، بنسبة 25% في الحالات المنخفضة، و45% في الحالات المرتفعة.

وأكد الباحثون أن هذه العلاقة بقيت قائمة حتى بعد تعديل البيانات لأخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار مثل ارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني، ما يشير إلى أن معدل النبض قد يُستخدم كمؤشر إضافي لتقييم مخاطر الجلطات لدى بعض الفئات.

وأوضحوا أن التفسير المحتمل لهذه النتائج يعود إلى أن بطء ضربات القلب قد يؤثر في تدفق الدم إلى الدماغ، بينما قد يؤدي تسارعها الشديد إلى زيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية.

وخلص التقرير إلى أن معدل ضربات القلب يُعد مؤشرًا بسيطًا وعمليًا تنبغي مراقبته عند تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطات الدماغية، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتعميق الفهم العلمي لهذه العلاقة.