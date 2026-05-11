أكد لاعب نادي النصر الدولي السابق فهد الهريفي في حديثه لـ«عكاظ» أن مباريات «الديربي» تبقى خارج كل التوقعات، خصوصاً حين تكون على بطولة، مشدداً على أن التفاصيل الصغيرة والتحضير الذهني هما مفتاح الانتصار.



وقال الهريفي: «مباريات الديربي لا تعترف بالفوارق الفنية أو الأرقام، ومن يتحكم في الجزئيات البسيطة داخل المباراة يكون الأقرب للفوز».



وأضاف: «النصر هذا الموسم مختلف فنياً عن المواسم الماضية، ويمتلك عناصر مميزة جداً، ومن الظلم أن يخرج دون تحقيق بطولة بحجم الدوري».



وعن الهلال، أوضح الهريفي أن الفريق لا يزال قوياً رغم الانتقادات، مبيناً أن امتلاكه عناصر أجنبية ومحلية مميزة يجعله حاضراً دائماً في المنافسة.



وختم حديثه بقوله: «فنياً وبالقياس على مستوى الموسم، أرى أن النصر الأقرب لتحقيق لقب الدوري هذا العام».