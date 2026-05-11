أكد اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور في حديثه لـ«عكاظ» أن مواجهة «الديربي» بين النصر والهلال ستكون من أصعب مباريات الموسم، مشيراً إلى أن مباريات «الديربي» دائماً ما تكون بعيدة عن التوقعات مهما اختلفت الظروف الفنية بين الفريقين.



وقال أنور: «الديربي دائماً صعب والتوقع فيه أصعب، لكن بحكم أن المباراة على أرض النصر وأيضاً الفريق هذا الموسم رجع أكثر من مرة للمنافسة واستعاد الصدارة، أشوف فرص النصر أكبر لأنه يدخل بخيارين؛ الفوز أو التعادل، وهذا يعطيه أريحية أكبر داخل المباراة».



وأضاف: «إذا كان لاعبو النصر في يومهم فأتوقع بإذن الله فوز النصر، خصوصاً أن الفريق هذا الموسم يملك شخصية قوية وروحاً تنافسية عالية».



وعن الهلال، أوضح فؤاد أنور أن الهلال يبقى فريقاً كبيراً وصاحب شخصية بطولات مهما كانت مستويات الفريق هذا الموسم بين الإقناع وعدمه، مبيناً أن تتويجه الأخير بكأس الملك سيمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل «الديربي».



وختم حديثه بقوله: «الهلال فريق كبير ولا يمكن التقليل منه أبداً، لكن أتمنى أن يكون النصر حاضراً في يوم الحسم ويستفيد من ظروف المباراة».