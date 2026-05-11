تُوِّج بيراميدز بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه على منافسه زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس (الأحد)، على استاد القاهرة الدولي.

أهداف المباراة

افتتح بيراميدز التسجيل في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء، سددها الظهير الأيسر كريم حافظ في منتصف المرمى، ليمنح فريقه الأفضلية قبل الاستراحة.

وضاعف فيستون مايلي تقدم «السماوي» بهدف ثانٍ في الدقيقة 57، بعد عرضية متقنة من كريم حافظ، قابلها المهاجم الكونغولي بتسديدة رائعة في الشباك.

وقلص رأفت خليل الفارق لصالح زد بضربة رأسية في الدقيقة 90+2، لكن الوقت لم يسعف زد لمحاولة إدراك التعادل.

سيناريو مُكرر

وكان بيراميدز قد حقق لقب كأس مصر لأول مرة في تاريخه موسم 2023-2024، على حساب زد أيضاً بهدف نظيف في المباراة النهائية.

الأكثر تتويجاً

ويتربع الأهلي على صدارة قائمة الأكثر تتويجاً بكأس مصر برصيد 39 لقباً، يليه الزمالك في المركز الثاني بـ29 لقباً.