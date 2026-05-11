في ليلة هجومية صاخبة، فرض إنتر ميامي سيطرته على مضيفه تورونتو وخرج بانتصار مثير 4-2، بفضل تألق لافت لنجومه رودريغو دي باول، لويس سواريز، سيرخيو ريغيلون، وليونيل ميسي، الذين تناوبوا على هز الشباك في عرض كروي حاسم.

ولم يكتفِ ميسي بالتسجيل، بل قدّم تمريرتين حاسمتين عززتا تفوق فريقه، رافعاً رصيد إنتر ميامي إلى 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات، في موسم يشهد استقراراً لافتاً في الأداء.

وجاء هذا الانتصار كردّ مباشر على خسارة مؤلمة في الجولة الماضية أمام أورلاندو سيتي 4-3، حين فرّط الفريق بتقدمه بثلاثية نظيفة، ليعود اليوم بصورة أكثر صلابة وتركيزاً.

وفي إنجاز تاريخي جديد، واصل ميسي كتابة الأرقام القياسية، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يصل إلى 100 مساهمة تهديفية، محققاً ذلك خلال 64 مباراة فقط، متفوقاً على الرقم السابق المسجل باسم سيباستيان جوفينكو الذي احتاج إلى 95 مباراة.

ومنذ وصوله إلى إنتر ميامي أواخر موسم 2023، بصم ميسي على 59 هدفاً و41 تمريرة حاسمة، ليؤكد حضوره كقوة حاسمة في مشروع الفريق الأمريكي.

وبهذا الفوز، عزز إنتر ميامي موقعه في المركز الثالث ضمن القسم الشرقي، متأخراً بفارق الأهداف عن نيو إنغلاند صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر ناشفيل، فيما تجمد رصيد تورونتو عند 14 نقطة في المركز التاسع.