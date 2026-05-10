تستعد عدة دول أوروبية لتنفيذ عمليات إجلاء عاجلة لرعاياها من سفينة سياحية تحولت خلال أيام إلى بؤرة صحية مقلقة، بعد تفشي فايروس «هانتا» على متنها، بينما تواصل السفينة الإبحار باتجاه السواحل الإسبانية وسط حالة استنفار دولية وإجراءات احترازية مشددة.

وأعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا قررت إرسال طائرات خاصة لإجلاء مواطنيها، فيما خصص الاتحاد الأوروبي طائرتين إضافيتين لنقل بقية الركاب الأوروبيين.

كما تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا على إعداد خطط طوارئ مماثلة، تشمل إرسال رحلات خاصة لإجلاء رعاياهما، إضافة إلى مواطنين من دول لا تملك إمكانات تنظيم عمليات إجلاء مستقلة.

وأكد الوزير الإسباني أن الركاب لن يُسمح لهم بحمل سوى الأغراض الأساسية، بينما ستبقى بقية الأمتعة، إلى جانب جثمان الراكب المتوفى، داخل السفينة قبل نقلها لاحقاً إلى هولندا لإجراء عمليات تعقيم شاملة.

وأشار إلى أن المواطنين الإسبان سيغادرون أولاً، على أن تحدد السلطات الصحية لاحقاً أولوية إجلاء باقي الجنسيات وفقاً للحالة الطبية لكل راكب والإجراءات الوقائية المعتمدة.

وشدد جراندي مارلاسكا على أن مغادرة أي راكب لن تتم إلا بالتزامن مع جاهزية طائرة الإجلاء الخاصة به للإقلاع فوراً، في محاولة لمنع أي اختلاط قد يؤدي إلى انتقال العدوى خارج السفينة.