تُوِّج فريق غلطة سراي بطلاً للدوري التركي للمرة الـ26 في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه أنطاليا سبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ33 (قبل الأخيرة).

أهداف المباراة

أنهى أنطاليا سبور الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، سجله اللاعب سونر ديكمن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتعادل ماريو ليمينا لغلطة سراي في الدقيقة 56، لكن ديكمن تقدم مجدداً لفريق أنطاليا سبور بعدها بست دقائق فقط.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، إذ أعاد فيكتور أوسيمين غلطة سراي إلى نقطة التعادل في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، ثم سجل المهاجم النيجيري هدف التقدم في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 90+5، قضى كان أيهان على آمال أنطاليا سبور بتسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض، ليحقق غلطة سراي اللقب الرابع على التوالي.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع غلطة سراي رصيده إلى 77 نقطة، بفارق أربع نقاط عن فنربخشة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أنطاليا سبور عند 29 نقطة في المركز الـ16.