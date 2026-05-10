حقق اتحاد العاصمة الجزائري فوزاً «قاتلاً» على ضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «5 يوليو»، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

سيناريو دراماتيكي

أحرز الزمالك هدفاً قاتلاً عن طريق نجمه البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 90+1، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بداعي وجود لمسة يد على مدافع الزمالك حسام عبدالمجيد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الزمالك محمود بنتايج بسبب اعتراضه على قرار إلغاء الهدف واحتساب ركلة الجزاء، ليغيب بذلك الظهير الأيسر المغربي عن لقاء الإياب للإيقاف.

وترجم أحمد خالدي ركلة الجزاء إلى هدف في الدقيقة 90+8، بتسديدة صاروخية على يمين حارس الزمالك مهدي سليمان.

موعد لقاء الإياب

من المقرر أن يقام لقاء الإياب السبت القادم على استاد القاهرة الدولي، لحسم لقب بطل الكونفدرالية 2025-2026.