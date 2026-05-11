أعلنت وزيرة الصحة في إسبانيا، مساء (الأحد)، أن عمليات إجلاء الركاب من سفينة الرحلات البحرية المتوقفة قرب تينيريفي، والتي شهدت تفشياً لفايروس هانتا القاتل، ستُستكمل عبر آخر رحلتين جويتين يوم الاثنين، في وقت تتسارع فيه الجهود لإنهاء واحدة من أكثر الحوادث الصحية حساسية في البحر.

وحتى الآن، تم إجلاء 94 راكباً من السفينة، فيما تستعد رحلة تنظمها أستراليا لنقل 6 ركاب، وأخرى تنظمها نيوزيلندا لنقل 18 راكباً إضافياً، إلى جانب ركاب من دول أخرى لم تُرسل رحلات خاصة بها، وفق ترتيبات دولية عاجلة.

وفي سياق متصل، كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الجمعة تسجيل 8 إصابات مؤكدة بالفيروس، من بينها 3 حالات وفاة، شملت زوجين هولنديين ومواطناً ألمانيا، بينما تأكدت إصابة 6 حالات مخبرياً، مع الاشتباه في حالتين إضافيتين.

من جهته، أوضح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن الركاب سيُصنفون بدرجات متفاوتة من الخطورة الصحية بعد النزول من السفينة، مشيراً إلى أن ليس جميعهم سيُعتبرون ضمن الفئة عالية الخطورة عند عودتهم إلى بلدانهم.

ودعا المركز إلى إعطاء الأولوية للحالات التي تظهر عليها أعراض لإجراء الفحوصات الطبية فور وصولها، مع إمكانية إخضاع بعض الركاب للعزل في تينيريفي أو نقلهم طبياً إلى أوطانهم وفق تقييم الحالة الصحية لكل فرد.