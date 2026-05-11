أتالانتا يعمق جراح ميلان في الدوري الإيطالي

واصل إيه سي ميلان نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، بخسارته أمام ضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت أمس (الأحد) على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الـ36.

وحصد «الروسونيري» بقيادة مدربه ماسيميليانو أليغري نقطة واحدة من أصل تسع نقاط في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي، ما يجعله مهدداً بالغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

أهداف المباراة

نجح أتالانتا في ترجمة فرصه إلى هدفين في الشوط الأول عن طريق إيدرسون ودافيد زاباكوستا في الدقيقتين 7 و29.

وواصل الفريق الضيف تفوقه مع بداية الشوط الثاني، بتسجيل الهدف الثالث عن طريق جياكومو راسبادوري في الدقيقة 52.

وقلص ستراهينيا بافلوفيتش الفارق لصالح ميلان قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، ثم أحرز كريستوفر نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء، لكن الوقت لم يسعف أصحاب الأرض لإكمال «الريمونتادا».

ترتيب الكبار

يتصدر إنتر ميلان، بطل المسابقة، جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، بينما يملك نابولي 70 نقطة قبل استضافة بولونيا اليوم (الإثنين).

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 68 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على ميلان وروما، بينما يتأخر كومو بنقطتين في المركز السادس، فيما يحل أتالانتا في المركز السابع برصيد 58 نقطة.