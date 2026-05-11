عاجل | استقالة وزير دفاع لاتفيا.. والسبب مسيّرات أوكرانية!

قدم وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس، استقالته أمس (الأحد)، على خلفية حادثة اختراق مسيّرة أوكرانية المجال الجوي اللاتفي في ليلة 7 مايو، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اللاتفية.

وأعلن الوزير اللاتفي تحمله المسؤولية الكاملة عن عدم التصدي للمسيّرة، مؤكداً أنه يحترم دعوات المعارضة ويترك القرار النهائي للبرلمان «السايما».

وقال سبرودس في تصريحات تلفزيونية: «أتحمل المسؤولية الكاملة، وأحترم اقتراح المعارضة، وسأحترم قرار البرلمان بشأن استقالتي».

وكانت مسيّرتان يُعتقد أنهما أوكرانيتان قد دخلتا المجال الجوي اللاتفي قادمتين من الأراضي الروسية في ساعات الفجر الأولى من يوم 7 مايو، وسقطت إحداهما في منطقة «ريزكني» قرب منشأة تخزين نفط، ما أدى إلى اندلاع حريق في خزانات فارغة، بينما سقطت الثانية في منطقة أخرى، ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية.

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الاختراقات الجوية التي تعرضت لها دول البلطيق لاتفيا وليتوانيا خلال الأشهر الماضية، ورُجح أن المسيّرات الأوكرانية كانت موجهة أصلاً نحو أهداف روسية، لكنها انحرفت عن مسارها بسبب التدخل الإلكتروني الروسي أو أخطاء فنية.

وأثار الحادث انتقادات حادة لوزارة الدفاع اللاتفية بسبب تأخر الإنذار وفشل أنظمة الكشف الصوتي في اكتشاف المسيّرة مبكراً، ودعت أحزاب المعارضة فوراً إلى استقالة الوزير، فيما واجه سبرودس ضغطاً سياسياً كبيراً داخل الائتلاف الحاكم.

وتُعد لاتفيا عضواً في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ويثير أي اختراق لمجالها الجوي مخاوف أمنية إقليمية، خصوصاً في ظل الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.